3 небольших скрипта

нужно написать\дописать 3 скрипта для работы с блоггером. основная часть- парсинг страниц и авторизация. скрипты небольшие. два надо доделать, и один написать с нуля.

пожалуйста, пишите свои предложения, если реально готовы за это взяться и есть на это время. а то надоели уже исполнители, которые берут задание, говорят, что делают его, а потом куда-то пропадают. в итоге, я трачу время.