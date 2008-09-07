Скрипт аналог 1ps.ru

Необходимо создать проект, аналог autoreg.ru или 1ps.ru, для автоматического размещения объявлений на досках одним кликом.

В краце в состав должно входить:

1. Админка с возможностью добавления новых сайтов партнеров, просмотром/ редактированием/удалением объявлений.

Все добавляемые объявления заносятся в свою базу на сайте.

2. Биллинг для пользователей с пополнением счета через wm, яндекс, sms. Можно использовать roboxchange.com /Администратор может пополнить счет любому пользователю/

Самый идеальный вариант, это клон autoreg.ru но тематика у сайта другая.