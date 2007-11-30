Установка готового скрипта

$3
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

У меня такая проблема.... есть готовый скрипт (оплаты спутникового интернета). Есть инструкция по установке....

Нужно установить на мой сайт... у самого не получается (открывается пустая страница).

Нужна Ваша помощь...

16 лет назад
danger29rus
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Баннерная сеть - необходима реализация под ключ!

    Доброго времени суток. Есть задача - сделать баннерную сеть. Главное условие: возможность автоматического приема webmoney и прочих платежных систем тк Яндекс и Рупей Система оплаты пин-кодами Система должна выдерживать большие нагрузки (большое кол-во пользователей) Это может быть уже ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Проекты для Flash-профессионала

    Нужен профессиональный FLASH дизайнер для постоянной удаленной работы. Желательно в Москве. Сейчас есть 3 проекта для работы. Все условия сотрудничества договорные. Мы заинтересованы в постоянном сотрудничестве. Заинтересовавшимся просьба выслать одну- две своих лучших FLASH проектов для ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Флеш-презентация

    Флеш презентация компании и ее товаров. 5-6 разделов, анимированная карта 6 регионов, каталог товаров с возможность дальнейшего его пополнения. Выбранным исполнителям дам ТЗ. В случае хорошего выполнения работы гарантирую серьезные рекомендации.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта

    Необходимо создать сайта на подобие ticketland.ru. С возможностью бронирования мест (в соответствии с планом зала конкретного театра) на конкретный спектакль. Также должен быть разработан бэкофис, где можно будет управлять доступными для бронирования местами. В своих предложениях указывайте, ...

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разовый заказ 10-15 сек. 3D Flash ролик

    $500

    Приветствую участников! Суть такова - необходим полноэкранный 10-15 сек. 3D Flash ролик. Пусть и "псевдо" 3D, но чтоб не выглядело двухмерно. Сам я уж лет 10 мастерю в С++ и .NET, поэтому обращаюсь к специалистам. Итак, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Починить сайт на Smarty

    Есть готовый сайт на Smarty. Сайт успешно функционирует с 2004 года. Сейчас на сайте в результате действий вируса или хакерской атаки испорчен по всей видимости главный скрипт - index.php. Может быть другие скрипты... Требуется: а) Разобраться в ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дописать модуль для WordPress

    $50

    Сделать модуль профиля пользователя для WordPress(загрузка аватара, минимальные контактные данные ) пример: http://ekabu.ru/user/Negeor/ Профиль почти как в движке DLE. + модуль должен выводить в камментах ссылку на профиль и показывать аватар. +В профиле указывается количество камментов юзера. - Не ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Флеш заказ на мини промо сайт

    Необходим человек с опытом и с хорошим портфолио на тему флеш мини-промо сайтов.Необходимо предоставить портфилио. В случае успешной договоренности ,постоянные заказы для одного из производителей мобильных телефонов. Ваши заявки с портфолио присылайте сразу на е-маил anton ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разнести веб-потоки сервера по ip

    $50

    суть проблемы - у сервера 4 IP адреса написать робот котрый будет запускать скрипт каждые 5 минут так что скрипт будет выходить в инет под другим IP и все это по кругу по кругу или не по кругу ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • 3 небольших скрипта

    нужно написать\дописать 3 скрипта для работы с блоггером. основная часть- парсинг страниц и авторизация. скрипты небольшие. два надо доделать, и один написать с нуля. пожалуйста, пишите свои предложения, если реально готовы за это взяться и есть ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад