Небольшая переделка для админки сайта

При сотрудничестве ADVA (advainfo) дал точную постанову задачи, сразу же обратил внимание на моменты, которые существенно помогли сократить время и силы потраченные на выполнение заказа. С оплатой тоже проблем не возникло: принял мое условие по стоимости без "торгов", оплатил еще до (!) выполнения заказа. Правильный заказчик, сам буду рад дальнейшему сотрудничеству и другим рекомендую)).