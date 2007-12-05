Необходимо создать проект, аналог autoreg.ru или 1ps.ru, для автоматического размещения объявлений на досках одним кликом. В краце в состав должно входить: 1. Админка с возможностью добавления новых сайтов партнеров, просмотром/ редактированием/удалением объявлений. Все добавляемые объявления заносятся ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется небольшая переделка для админки сайта
Админка самодельная - php+MySQL
Всего три задачки. Просьба оценить каждую отдельно - по срокам и стоимости.
Описание задач - в аттаче
Предложения - дублируйте на
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