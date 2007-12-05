Небольшая переделка для админки сайта

Веб-программированиеЗавершен6 заявок212 просмотров
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Требуется небольшая переделка для админки сайта

Админка самодельная - php+MySQL

Всего три задачки. Просьба оценить каждую отдельно - по срокам и стоимости.

Описание задач - в аттаче

Предложения - дублируйте на

[email protected]

16 лет назад
advainfo
Россия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
_pacha_
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$100
Выручил. Все сделал. Много объяснять не требовалось. Работа выполнялась оперативно. С пониманием относился к переделкам.
При сотрудничестве ADVA (advainfo) дал точную постанову задачи, сразу же обратил внимание на моменты, которые существенно помогли сократить время и силы потраченные на выполнение заказа. С оплатой тоже проблем не возникло: принял мое условие по стоимости без "торгов", оплатил еще до (!) выполнения заказа. Правильный заказчик, сам буду рад дальнейшему сотрудничеству и другим рекомендую)).
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