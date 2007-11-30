Анимационный логотип

Маленький человечек в костюме газосварщика выходит из

двери с имитацией трубы на плече надевает сварочную маску и начинает

варить из труб буквы АС и после этого жестом руки

показывает, что получилось "классно" и уходит в дверь, из которой

вышел. Или можно, чтобы буква "А" уже стояла, а он сварил "С".

Логотип имеется. Фон: #24c9a6

Размеры: от 80 до 150х120