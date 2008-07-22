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Ярослав Будянский
KR0k
KR0k
37 лет
Беларусь
/
Могилёв
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
15 лет назад
1 отзыв
Молодая, перспективная Белорусская команда. Занимается созданием сайтов.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Гость
Россия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
31 отзыв
$10
10 баллов
15 лет назад
Работа с форумом.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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