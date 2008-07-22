KR0k

Ярослав Будянский KR0k

 
37 летБеларусь/Могилёв
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Молодая, перспективная Белорусская команда. Занимается созданием сайтов.

Отзывы заказчиков
ChinLine
Россия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
31 отзыв
$10
10 баллов
15 лет назад
Работа с форумом.
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