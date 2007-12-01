Скрипт распределения трафика ТДС

Принцип работы следующий: трафик посылается на ссылку вида http://www.domain.com/go.php?id=name, и в зависимости от значения id перенаправляется на заданный в админке урл. Весь трафик фильтруется по заданным странам, проверяется на уникальность, наличие накрутки хитботами.. и только после этого перенаправляется на заданный адрес, иначе на альтернативный.. Это в кратце, более подробное ТЗ при общении. Скрипт необходимо выполнить на php. Жду предложений.