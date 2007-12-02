Проект на пхп

$750
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок330 просмотров
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Нужно написать Видео проект сайт с загрукой и просмотром видео.

1 в 1 как тут http://video.bigmir.net/ только вместо Топ-5 будет смс топ

16 лет назад
bestkino
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад