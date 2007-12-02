Проект на пхп

Необходимо на форуме http://www.chinline.ru/forum/viewtopic.php?t=223 Под данными автора сделать индетификационный номер регистрации ID т.е что бы этот номер присваивался автоматически пользователю при регистрации в последовательности. Так же возможность администратора менять ID номера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать Видео проект сайт с загрукой и просмотром видео.
1 в 1 как тут http://video.bigmir.net/ только вместо Топ-5 будет смс топ
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