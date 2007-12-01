Система автовыплат инвестиционного фонда

$150
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок128 просмотров
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Имеется Скрипт Инвестиционного Фонда ( HYIP),(PHP) Нужно итегрировать 3 Платежные системы: Liberty Reserve, Pecunix и V-Money (Депозит и Автоснятие по запросу)

Оставляйте свои предложения: сумма и срок выполнения. + после удачной итеграции, будет работка по добавлению уникального инвестиционного плана за дополнительную мной оплату...

16 лет назад
ares2008
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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