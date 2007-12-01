Система автовыплат инвестиционного фонда

Необходимо на форуме http://www.chinline.ru/forum/viewtopic.php?t=223 Под данными автора сделать индетификационный номер регистрации ID т.е что бы этот номер присваивался автоматически пользователю при регистрации в последовательности. Так же возможность администратора менять ID номера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется Скрипт Инвестиционного Фонда ( HYIP),(PHP) Нужно итегрировать 3 Платежные системы: Liberty Reserve, Pecunix и V-Money (Депозит и Автоснятие по запросу)
Оставляйте свои предложения: сумма и срок выполнения. + после удачной итеграции, будет работка по добавлению уникального инвестиционного плана за дополнительную мной оплату...
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $300
Принцип работы следующий: трафик посылается на ссылку вида http://www.domain.com/go.php?id=name, и в зависимости от значения id перенаправляется на заданный в админке урл. Весь трафик фильтруется по заданным странам, проверяется на уникальность, наличие накрутки хитботами.. и только ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется небольшая переделка для админки сайта Админка самодельная - php+MySQL Всего три задачки. Просьба оценить каждую отдельно - по срокам и стоимости. Описание задач - в аттаче Предложения - дублируйте на [email protected]Завершен16 лет назад
- $50
Маленький человечек в костюме газосварщика выходит из двери с имитацией трубы на плече надевает сварочную маску и начинает варить из труб буквы АС и после этого жестом руки показывает, что получилось "классно" ...Закрыт16 лет назад
- $100
Есть портфолио сайта, текстовое описание и галерея, обычная ее надо переделать под этот модуль. Нужна новая галерея по типу http://zend.lojcomm.com.br/icarousel/example6.asp Следует учесть что не все работы будут содержать галерею.. к опр. позициям, каталог отключается.Закрыт16 лет назад
- $2500
Требуется поддержка сайта знакомств, требуется отличное знание PHP. Для получения работы соискатель должен пройти тестирование. Работа удаленная, 5 часов в день.Веб-программирование21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $2500
Нужна пара опытных специалистов для помощи в создании клиента серв. игры. Программист ActionScript для создания пользователтьских модулей. Дизайнер с опытом работы и интеграции 3D во flash. Знание англ. яз., умение работать в команде. Для работы вы должны меня ...Закрыт16 лет назад
- $150
Привет! Программирование Action Script + 3D графика. Icq: 371-827-442 [email protected]Закрыт16 лет назад
- $20
Нужна усложненная форма отправки к мамбе бюджет 500р!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Задача. Есть определенная картинка. Нужно сделать n-noe количество копий этой картинки используя небольшой ресайз и зашумления как на каптчах. Отдельно нужно задавать степень зашумленности этой картинки. Подробнее: Скрипт берет заданную картинку, делает измение ее размера случайным образом, ...Завершен16 лет назад