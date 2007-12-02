Создание сайта, работающего на битрикс

Есть верстка, желательно натянуть на shop-script. Специфические моменты (которые не нашел как реализовать в шоп скрипт): есть несколько критериев товара: Бренд Тип (Свитер, брюки) На кого одежда (мужская одежда, женская одежда, аксессуары). Размер одежды Нужно: 1) Выводить бренды списком (как вариант решения - ...