Есть одностраничный сайт с обновлением раз в неделю. Контент – только текст. CMS – WP При прокрутке страницы Посетителями, нужно чтобы контент (текст) подгружался постепенно. Иначе вся страница будет долго грузиться на медленном Интернете. Какое Оптимальное решение?