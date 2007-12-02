MLM проект

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок159 просмотров
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Нужен скрипт mlm проекта

Проект представляет собой всего лишь две Панели: Панель Потока и Основная панель.

Обе панели имеют одинаковую схему. В каждой панели 4 уровня. Нижний уровень ,куда попадают сразу все участники проекта, является первым (Level 1). Заполнение происходит слева направо, начиная с нижнего уровня.

1 уровень - 8 мест

2 уровень - 4 места

3 уровень - 2 места

4 уровень - 1 место

Пример маркетинг плана http://1000000.co.il/demo/1.htm

16 лет назад
fxtreid
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад