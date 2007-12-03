Модификация DataLife Engine

Приветствую всех фрилансеров.

Штатный программист под DLE в отпуске и поэтому обращусь к вам.

Нужен программист для модификации возможностей DataLife Engine.

Вам должно быть известно, что для вывода основного содержимого сайта используются тэги: {info} и {content}

Мне нужно, чтобы вы из тэга {content} вынесли вывод новостей, вывод комментариев, а также навигацию.

Т.е. в итоге получаем (например):

{info) - отвечает за вывод информации и ошибок

{content} - отвечает за вывод таких страниц как регистрация, добавление новости, статистика и т.п.

{news_block} - отвечает за вывод новостей

{comment_block} - отвечает за вывод комментариев, если они уместны

{nav} - отвечает за вывод навигации на сайте, если она уместна

Функциональность движка должна остатся на прежнем уровне. Никаких нюансов по функциональности быть не должно. Внешне, при тестировании например на шаблоне Simple никаких отличий от обычной версии быть не должно.

Также вы должны написать документацию, в которой опишите, что и как изменяли.

Это нужно для того, чтобы я мог править ваши модификации под новые версии, если это будет необходимо.

Вот и все. Оставляйте свои предложения по ценам и срокам.

Естественно, что мне нужно дешево и быстро.

В личку не пишите, это меня жутко раздражает.