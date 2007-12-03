Доработка скрипта dspam (Perl)

DSpam - антиспам приложение

Задача: Дописать скрипт веб-интефейса dspam.cgi.

Нужно сделать:

- чтобы при просмотре истории обработанных собщений распозновалась русская коридовка и конвертировалась в KOI8-R. Обрезанная часть полей "От кого" и "Тема" отображались hint-ом.

- чтобы при просмотре карантина обработанных собщений производилось декодидование из base_64 распозновалась русская коридовка и конвертировалась в KOI8-R. Обрезанная часть полей "От кого" и "Тема" отображались hint-ом.

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