Экспорт таблицы из компонента в модуль Joomla

Веб-программированиеЗавершен1 заявка137 просмотров
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Есть табличка здесь: http://www.amurteam.ru/index.php?option=com_lmo&file=supra.l98&action=table&Itemid=36

исходники компонента есть, это мой сайт.

Нужно выводить эту таблицу в "подчищенном" виде в модуле. В каком виде ее нужно выводить можно увидеть справа, на той же страничке.

ICQ: 477127650

Joomla
16 лет назад
Fanamura
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mastikhin
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