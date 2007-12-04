Доработать скрипт или найти вариант замены.

Веб-программированиеЗавершен6 заявок205 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В левой части сайта вы видите форму запроса, она на русском. Но т.к. сайт на двух языках, то необходимо, чтоб в русском языке он был на русском, а в украинском на украинском соответственно:). Можно ли внести изменения? Сайт на джумле. http://advokat-kiev.com/ Нужно исправить. Дальнейшее сотрудничество в этом направлении. Готов выслушать все идеи и предложения.

16 лет назад
svyatko
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
99 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
ArtPetrov
31 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
Огромное спасибо! Подсказал как сделать в итоге все вышло замечательно! Знает свое дело, а это всегда хорошо!
Спасибо за заказ. Хорошо ве объяснил и отлично сработались.