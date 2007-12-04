Доработать скрипт или найти вариант замены.

В левой части сайта вы видите форму запроса, она на русском. Но т.к. сайт на двух языках, то необходимо, чтоб в русском языке он был на русском, а в украинском на украинском соответственно:). Можно ли внести изменения? Сайт на джумле. http://advokat-kiev.com/ Нужно исправить. Дальнейшее сотрудничество в этом направлении. Готов выслушать все идеи и предложения.