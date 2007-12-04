Доработать скрипт или найти вариант замены.

http://online.fhr.ru/ Нужно написать граббер. Который будет выдирать информацию с этой странички. Нужно: команды и счет (вот здесь есть счет http://online.fhr.ru/date.php?date=30.11.2007). Идет выборка только по одному чемпионату. Все выводится в php файле вертикальным скроллингом. Стучитесь в ICQ: 477127650
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В левой части сайта вы видите форму запроса, она на русском. Но т.к. сайт на двух языках, то необходимо, чтоб в русском языке он был на русском, а в украинском на украинском соответственно:). Можно ли внести изменения? Сайт на джумле. http://advokat-kiev.com/ Нужно исправить. Дальнейшее сотрудничество в этом направлении. Готов выслушать все идеи и предложения.
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