Написать антилич (php)

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Нужно написать скрипт php который я смогу инклюдить к примеру в шаблон от ДЛЕ.
Суть: на сервере есть видеофайлы, соответственно я не хочу выдавать линк на них.
Эти файлы проигрываются с помощью флешплеера (*flv), надо сделать так чтобы ссылка на файл была не прямая (к примеру playlist.php?id=xxxx) где хххх это номер файла и при вставлении во флешплеер она проигрывалась.
Если увидят такую ссылку то не смогут её проиграть и при переходе будет высвечиваться пустая страница или переправлять юзера на мой сайт.
Также надо чтобы я смог выставлять такую ссылку на сайте для скачивания (к примеру снизу каждого видео).
Думаю суть понятна.
Спасибо всем кто оставит свои голоса !
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