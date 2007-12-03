Написать антилич (php)

Нужно написать скрипт php который я смогу инклюдить к примеру в шаблон от ДЛЕ.

Суть: на сервере есть видеофайлы, соответственно я не хочу выдавать линк на них.

Эти файлы проигрываются с помощью флешплеера (*flv), надо сделать так чтобы ссылка на файл была не прямая (к примеру playlist.php?id=xxxx) где хххх это номер файла и при вставлении во флешплеер она проигрывалась.

Если увидят такую ссылку то не смогут её проиграть и при переходе будет высвечиваться пустая страница или переправлять юзера на мой сайт.

Также надо чтобы я смог выставлять такую ссылку на сайте для скачивания (к примеру снизу каждого видео).

Думаю суть понятна.

Спасибо всем кто оставит свои голоса !