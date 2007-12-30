alfarad.ru нужно сменить дизайн вставить текст пишите стоимость и сроки в асю 120-041 !!!работа для людей знающих PhP!!!
Необходимо доработать магазин на базе OsCommerce
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать магазин на базе OsCommerce (сборка от alex-rus):
добавить описание товара, описание категории,
изменить вид описания товара и вид показа новостей на главной странице,
добавить вывод прайс-листа.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
И так цель создать форму типа http://www.wm39.ru/wm.htm, но чтобы при выборе вида оплаты Webmoney человек оплачивал через мерчант, если выбирают любую другую валюты типа E-Gold, E-Bullion, то выдаеются реквизиты на которые надо оплатить и так ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Требуется меню (выпадающее) с не очень простой графикой в бэкграунде. Желательно гибкое, что бы люди могли редактировать и добавлять пункты меню. Пример в приложении Пишите, для начала, на мыло: nvastudio(@)mail(.)ruЗакрыт16 лет назад
Установить модуль который меняет статус заказа на "Оплачен" автоматически после оплаты через WMZ,для Shop-Script Сам модуль есть.Завершен16 лет назад
Нужно написать скрипт php который я смогу инклюдить к примеру в шаблон от ДЛЕ. Суть: на сервере есть видеофайлы, соответственно я не хочу выдавать линк на них. Эти файлы проигрываются с помощью флешплеера (*flv), надо сделать так ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен компонент тотализатора хоккейных матчей. Нужно: 1. Общий рейтинг всех участников 2. Ставка делается в виде итогового счета матча. Если человек угадал счет - это одно кол-во очков, угадал выиграла или проиграла команда - другое, угадал разницу ...Завершен16 лет назад
Нужно сделать 2 баннера таких размеров: 468x80 120x600 Подробности по почте.Веб-программирование22 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Требуется человек для написания скрипта HYIP: Требования 1. Возможность создавать гибкие тарифы систем начисления процентов. 2. Удобная рабочая пользовательская область с полным набором информации (статистика и т.д.). 3. Автоматизация системы начислений процентов. 4. Высокий уровень безопасности (будем проверять). 5. Модульное добавление ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Скрипт для работы с sms билингомВеб-программирование18 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть табличка здесь: http://www.amurteam.ru/index.php?option=com_lmo&file=supra.l98&action=table&Itemid=36 исходники компонента есть, это мой сайт. Нужно выводить эту таблицу в "подчищенном" виде в модуле. В каком виде ее нужно выводить можно увидеть справа, на той же страничке. ICQ: 477127650Завершен16 лет назад