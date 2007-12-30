Необходимо доработать магазин на базе OsCommerce

$20
Веб-программированиеЗавершен4 заявки122 просмотра
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Необходимо доработать магазин на базе OsCommerce (сборка от alex-rus):

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16 лет назад
sofos-xp
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Vit_IT
Victor 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$20
Очень приятно работать. Заказ выполнен вовремя, качественно, с соблюдением всех моих пожеланий. Рекомендую обращаться - останетесь довольны.
Очень легко и приятно было работать с Алексеем.Умеет четко сформулировать задачу,а это немаловажный фактор, который влияет на качество и время реализации проекта.
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