Создание flash-шапки для образовательного сайта

alfarad.ru нужно сменить дизайн вставить текст пишите стоимость и сроки в асю 120-041 !!!работа для людей знающих PhP!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать flash размером 894x124 для средней общеобразовательной школы (не знаю, зачем это понадобилось заказчику, но факт).
Коротко:
- фоном для flash должен выступать тетрадный лист
- на данном фоне должно быть размещено название сайта, а также какая-нибудь красивая flash-анимация, какие-нибудь тетради, учебники, всё в этом духе. Т.е. чёткой постановки задачи нет, приветствуется оригинальность.
- не нужно делать очень сложную анимацию, всего по минимуму, главное - чтобы смотрелось красиво и оригинально.
Сроки: не больше 3х дней.
Пишем стоимость.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется меню (выпадающее) с не очень простой графикой в бэкграунде. Желательно гибкое, что бы люди могли редактировать и добавлять пункты меню. Пример в приложении Пишите, для начала, на мыло: nvastudio(@)mail(.)ruЗакрыт16 лет назад
Зддравствуйте! Такая задачка: в определенной папке на сайте лежит куча файлов... С сайта скачивают их свободно, а сейчас уже начали качать откуда хотят... - просто по прямым ссылкам. Нужно сделать, чтобы пользователь, который не введет captcha - не мог ...Завершен16 лет назад
- $20
Необходимо доработать магазин на базе OsCommerce (сборка от alex-rus): добавить описание товара, описание категории, изменить вид описания товара и вид показа новостей на главной странице, добавить вывод прайс-листа.Завершен16 лет назад
Установить модуль который меняет статус заказа на "Оплачен" автоматически после оплаты через WMZ,для Shop-Script Сам модуль есть.Завершен16 лет назад
Нужно написать скрипт php который я смогу инклюдить к примеру в шаблон от ДЛЕ. Суть: на сервере есть видеофайлы, соответственно я не хочу выдавать линк на них. Эти файлы проигрываются с помощью флешплеера (*flv), надо сделать так ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен компонент тотализатора хоккейных матчей. Нужно: 1. Общий рейтинг всех участников 2. Ставка делается в виде итогового счета матча. Если человек угадал счет - это одно кол-во очков, угадал выиграла или проиграла команда - другое, угадал разницу ...Завершен16 лет назад
Нужно сделать 2 баннера таких размеров: 468x80 120x600 Подробности по почте.Веб-программирование22 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Требуется человек для написания скрипта HYIP: Требования 1. Возможность создавать гибкие тарифы систем начисления процентов. 2. Удобная рабочая пользовательская область с полным набором информации (статистика и т.д.). 3. Автоматизация системы начислений процентов. 4. Высокий уровень безопасности (будем проверять). 5. Модульное добавление ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Скрипт для работы с sms билингомВеб-программирование18 заявокЗакрыт16 лет назад