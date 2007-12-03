Создание flash-шапки для образовательного сайта

Веб-программированиеЗакрыт16 заявок176 просмотров
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Необходимо сделать flash размером 894x124 для средней общеобразовательной школы (не знаю, зачем это понадобилось заказчику, но факт).

Коротко:

- фоном для flash должен выступать тетрадный лист

- на данном фоне должно быть размещено название сайта, а также какая-нибудь красивая flash-анимация, какие-нибудь тетради, учебники, всё в этом духе. Т.е. чёткой постановки задачи нет, приветствуется оригинальность.

- не нужно делать очень сложную анимацию, всего по минимуму, главное - чтобы смотрелось красиво и оригинально.

Сроки: не больше 3х дней.

Пишем стоимость.

16 лет назад
Alwake
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов
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