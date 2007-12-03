Интеграция UMI в 2 сайта

Имеем 2 сайта. www.gsm-gate.com.ua и www.mini-ats.kiev.ua.

Необходимо вмонтировать в дизайн ( + контент - ??) движок umi-sms. Рекомендовать ее редакцию. С целью минимизации стоимости CMS модули: Форум, FAQ, Рассылка можно исключить. Или предложить интеграцию (возможно на отдельном домене) на основе Почтовый дятел и phpBB. Вобщем, предложить грамотное решение. Можно по мылу.

Предпочтительна встреча по Киеву. Реализация на koobi и joomla обсуждаемы. Главные критерии по приоритету: цена, надежность, управляемость конфигурацией, структурой и контентом с удобной админки, слабая зависимость от конкретного исполнителя.

Ваша цена за работу?

Можно по мылу: gsm-gate(#)inbox.ru где # -->@