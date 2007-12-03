Нужен человек, который разбирается в ядре DLE.

Сможет написать модуль, и от этого модуля делать дополнения.

На примере имеется 3 сайта, к которым нужно написать модуль.

1) игровой, там уже есть готовый, на заказ делался - так что все примеры есть.

2) доска объявлений

3) небольшие доработки.

В основе бюджет небольшой ибо если не сойдёмся в оплате то обращусь к бывшему разработчику.

Кстати. в доске объявлений имеется блок с поиском и там надо на ajax сделать выборку, если сможете то ура, если нет, то нет.

-----[ВАЖНО]-----

http://ajax.zervaas.com.au/examples/CountryRegionCityJax/

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Обязательно в начале отписывайте по поводу знания ajax и этой выборки.

Работу начать надо с января-февраля.

В текущий момент идёт отсортировка, ибо потом надо будет поддерживать проекты. Желательно человек из Москвы/МO. Если нет, то не важно.

За каждый проект - бюджет в районе 120$ (код примера просто предоставлен). Сроки на проект - в районе 2 недель.

Гарантировано 3 проекта - 100%