Есть скрипт , нужно добавить пару функций к скрипту. Прошу писать тем у кого есть свободное время. подробности по ICQ: 4099375один8
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который разбирается в ядре DLE.
Сможет написать модуль, и от этого модуля делать дополнения.
На примере имеется 3 сайта, к которым нужно написать модуль.
1) игровой, там уже есть готовый, на заказ делался - так что все примеры есть.
2) доска объявлений
3) небольшие доработки.
В основе бюджет небольшой ибо если не сойдёмся в оплате то обращусь к бывшему разработчику.
Кстати. в доске объявлений имеется блок с поиском и там надо на ajax сделать выборку, если сможете то ура, если нет, то нет.
-----[ВАЖНО]-----
http://ajax.zervaas.com.au/examples/CountryRegionCityJax/
----------------------
Обязательно в начале отписывайте по поводу знания ajax и этой выборки.
Работу начать надо с января-февраля.
В текущий момент идёт отсортировка, ибо потом надо будет поддерживать проекты. Желательно человек из Москвы/МO. Если нет, то не важно.
За каждый проект - бюджет в районе 120$ (код примера просто предоставлен). Сроки на проект - в районе 2 недель.
Гарантировано 3 проекта - 100%
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