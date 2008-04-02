Скрипт биллинга-платежной системы

Шла работа над целой системой проведения платежей по кредитным картам, ребята четко представляли как все должно выглядеть, поэтому сэкономили кучу времени на построение грамотного ТЗ. В принципе команда понравилась, достаточно хороший организатор Андрей, из плюсов, грамотно написаный код, достаточно оптимизированный под значительные нагрузки, по ходу дела корректировали ТЗ так чтобы в будущем система могла справлятся с большими объемами данных, также плюс что практически каждый кроме воскресенья человек на связи, из минусов это сроки, то есть ориентировочно они прогнулись на месяц полтора, но в больших проектах это допустимо, главное это результат. Все коррективы делались вовремя, цену они не набивали, хотя по ходу дела были внесено достаточно много изменений по структуре, вообщем я доволен. Посоветовал бы всем для сложных проектов, у ребят в этом хороший опыт, но заказчикам советовал бы четко оговаривать сроки:)