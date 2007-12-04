Изменение данных из MySql

Зддравствуйте! Такая задачка: в определенной папке на сайте лежит куча файлов... С сайта скачивают их свободно, а сейчас уже начали качать откуда хотят... - просто по прямым ссылкам. Нужно сделать, чтобы пользователь, который не введет captcha - не мог ...