Изменение данных из MySql

$8
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка78 просмотров
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Нужно изменить данные из MySQL

Всего 4 сайта.

Плачу по 8 за каждый по СБС

MySQL
16 лет назад
Cyrpheus
Денис 
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
tigr1945
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$32
2 дня
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