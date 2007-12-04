Изменение данных из MySql

Задача - написание скрипта для приема платежей по кредитным картам, подключение к API банка, учет транзакций, поиск по транзакциям, ведение клиентов, тикет система, создание собственной API для подключения скриптов клиентов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно изменить данные из MySQL
Всего 4 сайта.
Плачу по 8 за каждый по СБС
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