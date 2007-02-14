Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Wapmusic.ru373 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
15 лет назад
Я очень доволен исполнителем, работа выполнена качественно и быстро. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое задание, обязательства выполнил. Работой с ним доволен. Рекомендую.
$50
10 баллов
17 лет назад
Работа сделана на 5+, качественно, быстро. Кроме этого, все задокументировано. Я очень доволен, и в дальнейшем буду сотрудничасть с Optim.
Ответный отзыв
Просто замечательно... почаще бы встречать таких работодателей... знает конкретно что надо, а если не уверен в чем то - полагается на разработчика, доброжелателен... Green - если что надо - готов с тобой работать ;), либо найду тебе специалиста - если сам не смогу. Такие работодатели на вес золота имхо...
Веб-программирование
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга