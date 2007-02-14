Просто замечательно... почаще бы встречать таких работодателей... знает конкретно что надо, а если не уверен в чем то - полагается на разработчика, доброжелателен... Green - если что надо - готов с тобой работать ;), либо найду тебе специалиста - если сам не смогу. Такие работодатели на вес золота имхо...