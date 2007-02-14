optim

Василий Бернгардт optim

 
40 летРоссия/Шушенское
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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Отзывы заказчиков
a1l2e3x
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
$100
10 баллов
15 лет назад
Разработка компонента для Битрикс
Я очень доволен исполнителем, работа выполнена качественно и быстро. Рекомендую всем.
Отличный заказчик, четкое задание, обязательства выполнил. Работой с ним доволен. Рекомендую.
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greentroll
Гость 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$50
10 баллов
17 лет назад
Класс работы с Flippost
Работа сделана на 5+, качественно, быстро. Кроме этого, все задокументировано. Я очень доволен, и в дальнейшем буду сотрудничасть с Optim.
Просто замечательно... почаще бы встречать таких работодателей... знает конкретно что надо, а если не уверен в чем то - полагается на разработчика, доброжелателен... Green - если что надо - готов с тобой работать ;), либо найду тебе специалиста - если сам не смогу. Такие работодатели на вес золота имхо...
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $50
от 1 дня
нет рейтинга