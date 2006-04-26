greentroll

Гость greentroll

 
NaN летРоссия
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Flash баннер

    Здравствуйте! Требуется создать Gif или Flash баннер. Какое качество требуется можно посмотреть в приложении. Примитивизм не приветствуется. Размер баннера: 200х200 пикселей. Фон баннера F5F6F8 или на усмотрение создателя. Подробности и материалы предоставляются после ознакомления с портфолио и переписки. (icq 709447) Оплата после ...

    Баннеры16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Класс работы с Flippost

    Требуется создать скрипт, который будет делать запрос к сайту flippost.ru. В качестве передаваемых параметров будет Город и Вес. В результате требуется получить стоимость доставки с учетом дальности и веса посылки. Можно реализовать данное задание в виде класса. Подробности ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт php импорта yml (яндекс.товары)

    Приветствую! Нужен скрипт импорта из xml а в частности из yml. В виде парсинга желательно использовать DOM. На самом деле я сейчас выступаю не совсем в виде заказчика...а скорее прошу за вознаграждение помочь мне "родить" этот скрипт. В приложении ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Требуется написать программу на Delphi

    Нужна программа или исходник на Delphi которая умеет читать и записывать в текстовый файл (site.ru/test/test.txt) на удаленном вэб сервере, кроме этого директория в которой расположен текстовый файл защищена через .htasses

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Написание статей

    Необходимо писать тексты, статьи, обзоры на разные темы. В "бюджет" пишем стоимость за 1 лист А4 12 шрифтом одинарным абзацем, поля - 2см. Обязательно наличие желания это делать. Оплата сдельная. Условия в переписке.

    Написание статей
    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Ретушь фотографии

    Нужно закрыть глаза на фото (только не чорной полоской, желательно пикселизацией), легкая и не очень сильная ретушь по сглаживанию угловатости фигуры,складок жировых, уменьшение животов, не сильное увеличение бюста; у блондинки волосы укоротить до уровня-ниже плеч ...

    Обработка фотографий17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта

    Необходимо сделать: 1. создать индивидуальный дизайн 2. перевести дизайн в шаблон под Bitrix 3. сделать вращение логотипа на flash 4. заполнить сат содержимым 5. раскрутка с отчетом Все по ТЗ. Рассмотрю предложения по отдельным пунктам.

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
optim
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
17 лет назад
Класс работы с Flippost
Просто замечательно... почаще бы встречать таких работодателей... знает конкретно что надо, а если не уверен в чем то - полагается на разработчика, доброжелателен... Green - если что надо - готов с тобой работать ;), либо найду тебе специалиста - если сам не смогу. Такие работодатели на вес золота имхо...
Работа сделана на 5+, качественно, быстро. Кроме этого, все задокументировано. Я очень доволен, и в дальнейшем буду сотрудничасть с Optim.
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tvv
48 летНидерланды
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
28 отзывов
$15
10 баллов
17 лет назад
Скрипт php импорта yml (яндекс.товары)
Работа сделана, деньги получены. Заказчиком доволен.
Профессионала видно за версту. Мне понравилось с ним работать, умеет найти общий язык как с "технарем" так и с "гуманитарием". Работа сделана в срок, я доволен. В общем, советую!
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site_creators
Александр 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
32 отзыва(-4)
$15
10 баллов
17 лет назад
Требуется написать программу на Delphi
100% предоплата + четкое понимание проекта + желание идти навстречу = идеальный заказчик для небольших разработок. С удовольствием буду с ним и дальше сотрудничать.
Дстаточно сложная работа выполнена оперативно. Все сделано как требуется. Рекомендую.
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