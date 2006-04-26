greentroll

Здравствуйте! Требуется создать Gif или Flash баннер. Какое качество требуется можно посмотреть в приложении. Примитивизм не приветствуется. Размер баннера: 200х200 пикселей. Фон баннера F5F6F8 или на усмотрение создателя. Подробности и материалы предоставляются после ознакомления с портфолио и переписки. (icq 709447) Оплата после ...
- Баннеры16 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется создать скрипт, который будет делать запрос к сайту flippost.ru. В качестве передаваемых параметров будет Город и Вес. В результате требуется получить стоимость доставки с учетом дальности и веса посылки. Можно реализовать данное задание в виде класса. Подробности ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Приветствую! Нужен скрипт импорта из xml а в частности из yml. В виде парсинга желательно использовать DOM. На самом деле я сейчас выступаю не совсем в виде заказчика...а скорее прошу за вознаграждение помочь мне "родить" этот скрипт. В приложении ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужна программа или исходник на Delphi которая умеет читать и записывать в текстовый файл (site.ru/test/test.txt) на удаленном вэб сервере, кроме этого директория в которой расположен текстовый файл защищена через .htassesПрикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо писать тексты, статьи, обзоры на разные темы. В "бюджет" пишем стоимость за 1 лист А4 12 шрифтом одинарным абзацем, поля - 2см. Обязательно наличие желания это делать. Оплата сдельная. Условия в переписке.Копирайтинг26 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно закрыть глаза на фото (только не чорной полоской, желательно пикселизацией), легкая и не очень сильная ретушь по сглаживанию угловатости фигуры,складок жировых, уменьшение животов, не сильное увеличение бюста; у блондинки волосы укоротить до уровня-ниже плеч ...Обработка фотографий17 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо сделать: 1. создать индивидуальный дизайн 2. перевести дизайн в шаблон под Bitrix 3. сделать вращение логотипа на flash 4. заполнить сат содержимым 5. раскрутка с отчетом Все по ТЗ. Рассмотрю предложения по отдельным пунктам.Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт18 лет назад