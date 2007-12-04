Прикрутить форум phpBB

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок149 просмотров
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Есть портал, на котором пользователь может размещать информацию о своей компании и объявления как с регистрацией, так и без нее. Форум phpBB тоже есть, но он не привязан к сайту. Нужно сделать единую регистрацию и для сайта и для форума. CMS написана своя.

PHP
16 лет назад
infowork1
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва