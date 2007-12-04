Сайт на базе Друпал.

К сожалению, вынужден повторно открывать проект.

Ищется !!!ответственный!! исполнитель, тинэйджеры и люди не вышедшие из этого возраста не рассматриваются в качестве исполнителей. Исполнитель способный реально оценить свои силы для выполнения проекта

От исполнителя необходимо знание drupal, ajax, верстка на дивах без таблиц, программирование php.

Требуется сделать сайт программного продукта на базе drupal и сверстать предоставленный дизайн на div

!Дизайн не нужен, дизайн уже есть

На сайте будет:

- несколько статичных страниц, с возможностью редактирования из админки. Описание продукта, саппорт и т.д. (стандартные нуды типа page из Drupal)

- лента новостей и анонсов, с элементами ajax по типу http://demo.joomlaprodigy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=1.

- основной контент это предлагаемые для скачивания zip архивы для программы с наборами медиа файлов (images+swf ролики +описание).

Для этого:

а) Для организации вывода информации об этих наборах создать свой тип нуд с imagefields и videofields на базе CCK

b) Оргаинизовать два типа блоков вывода, согласно дизайну и ТЗ (Вывод описания и просмотр видеоролика при наведении мыши как здесь http://www.pond5.com/index.php?page=search&q=KCT0101&no=25&sb=1&adv=0)

тут думается поможет модуль views

с) Формированием этих zip архивов и нуда с описанием на сервере из загружаемых файлов

через страницу сайта закачки файлов + формирование текстового

конфигурационного файла по типу ini. Хранение описания и ведение учета

закачек и рейтинга для файлов. Логика и подробности будут даны.

d) download этих файлов с сервера двух типов

- бесплатно

- с привязкой к api nocreditcards.com привязать к sms micropayments (второй этап, после запуска сайта)

- (третий этап) партнерка для закачки и ведения баланса по скаченным медиафайлам (описанных выше). Организуется на базе api от nocreditcards.com

- форум, тут все как обычно, единая регистрация для сайта и форума, это в drupal есть по умолчанию

- личный кабинет, с несколькими табами на ajax, общие сведения изменения пароля, как обычно, + доплонительная процедура регистрации по приглашениям, для тех кто хочет делать upload файлов на сервер+ вывод списка загруженных файлов + (третий этапом) баланс в партнерке (см выше)

- плюс ряд вспомогательных страниц: - страница регистрации, подтверждения email, upload файлов на сервер, публичной информации о пользователе (как обычно)

Подробнее тз, логика и дизайн будет доступна конкретным исполнителем,

после рассмотрения портфолио.

Убедительная просьба к отвечающим

Предложения сопровождать:

- ссылкой на портфолио (отдельно указать работы сделанные на базе Drupal)

- своей ценой

- сроками, сроки нужно выдерживать, пишите сразу реалистичное кол-во времени,

которое Вам понадобиться на каждый этап

- контактными данными.

- в личку писать не надо. Кто напишет буду думать, что не удосужились прочитать описание проекта.

Ответы в стиле "возьмусь" и без сроков и конкретики рассматриваются в последнюю

очередь.

Оплата переводом через систему Contact, перевод практически в любой

банк РФ и других стран СНГ. Удобный вывод - ни копейки комиссии.

Если очень хотите, то можно и через WMZ, но я думаю, что всем будет удобнее

первым способом.

Предоплату НЕ делаю... Можем разбить на несколько подэтапов и платить по

мере продвижения, тогда возможно, я буду платить через WMZ, чтобы не

носиться в банк много раз.

Особо недоверчевым, могу предложить так: делаете поэтапно на своем сервере, показываете, я оплачиваю этап, вы ставите на мой сервер, Вы делаете следующий этап.

С Уважением, Александр.