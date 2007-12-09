Нужна простая доска объявлений.

- Категория/подкатегории определены заранее и менять не нужно.

- куплю/продам/поменяю/... тоже

- есть обязательные к заполнению поля, есть необязательные

- добавлять могут зарегистрированные пользователи и не зарегистрированные (но с "заморочкой")

- объявления должны через указанный период автоматически удаляться

- могут быть обычные и vip

- при просмотре нужна хорошая фильтрация (по категориям, по типу, по региону, есть/нет фото, vip/обычные, по цене, по времени..)

- возможность написать автору

и т.п.

реализация на php+mysql