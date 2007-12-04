Небольшая доработка скрипта

необходимо разработать компонент, который заполненную форму будет отсылать на электронную почту в формате excel, форма в аттаче, сроки и стоимость на [email protected] оплата по завершению работ и получению компонента.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно чуть-чуть доработать скрипт на php. Поясню: пользователь может оставлять на сайте предложения по недвижимости. Он может быть: зарегистрирован(3 сообщения в сутки); не зарегистрирован(1 сообщение); зарегистрирован и помечен модератором в админке как "агент"- добавляет неограниченное колво сообщений. Затруднения вызывают 2 первых вида юзеров. Работа идет в компоненте для jooml'ы. компонент - Hot Property. Работы на полчаса знающему человеку. За очень хороший отзыв. Дальнейшее сотрудничество на постоянной основе, разумеется за деньги.
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