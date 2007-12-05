Доработка скрипта advanced_search для oscommerce

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки131 просмотр
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Существующий скрипт не работает или работает неправильно и не полностью отвечает требованиям.

Предполагается сделать на базе почти готового модуля для oscommerce – “product extra field”

http://addons.oscommerce.com/info/2202

Требования к поиску

1. Должны отображаться:

1.1 Список производителей товаров в из етой категории (в виде выпадающего списка)

1.2 Товары на складе (в виде чекбокс)

Выбираються все товары или только те что на складе

Должна быть возможность активирования-деактивирования етой опции из админки

Список свойств

Списки свойств должны быть представлены в виде выпадающих списков

Должно быть два типа списков

1. от “величина” и до “величина”

например: разрешающая способность от 2мп до 3мп

2. “величина” и больше

например: зум 2х и больше

Должна быть возможность активации/деактивации возможности поиска по любому из свойств

Диапазон цен (поля ввода мин цена, макс цена)

Если выбрана категория, должны отображаться поля extra fields присущие для товаров только етой категории.

Если выбрана вложенная подкатегория список производителей, доступных свойств должен обновляться.

Нужен бокс который будет повторять все функции скрипта advanced_search

16 лет назад
portativka
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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