Сграбить часть сайта в excel

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки297 просмотров
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Детали проекта описаны в приложенном тех. задании.

Скачать .xls темплейт в котором необходим результат можно по сслыке: http://www.eshop.crimea.ua/Resulted_db.xls

16 лет назад
akisoft
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
sv0
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$25
1 день
Вячеслав проявил себя превосходным специалистом в области написания php скриптов. Его скрипт выполнил всю работу которая была мне необходимо. Общаться с Вячеславом сплошное удовольствие, с ним легко найти общий язык, он учел все мои пожелания и сделал необходимые изменения в скрипте в процессе работы над проектом. Буду рад воспользоваться его услугами вновь.
Задача поставлена четко. Понятные и уместные замечанния. Оплата произведена своевременно.
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