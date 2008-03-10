Разработка модуля оплаты RoboxChange

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Нужно разработать модуль для VirtueMart для оплаты товаров через RoboxChange.com
Должны поддерживаться все деньги доступные в RoboxChange.com
После оформления заказа пользователю, в зависимосты от выбраного способа оплаты (Вебмани, Укрмани, Яндекс деньги итд.) показывалась кнопка "перейти к оплате" и после успешной оплаты статус заказа менялся на оплачено. Также продавец должен иметь выбор(в настройках) указать в какую систему ему зачислять деньги ( в том числе несколько, в зависимости от того что выбрал пользователь). Также после оплаты админу должно высылаться письмо с указанием плательщика и сумы.
Предложения будут расмотрены только с указанием цены.
После получения мной модуля на тестирование мне нужно 7 дней, оплачен будет только после окончательного исправления всех замечаний и ошибок. Оплата через Безопасные сделки или любым способом без предоплаты.
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