Внедрить wiki для блога на платформе Wordpress

Существующий скрипт не работает или работает неправильно и не полностью отвечает требованиям. Предполагается сделать на базе почти готового модуля для oscommerce – “product extra field” http://addons.oscommerce.com/info/2202 Требования к поиску 1. Должны отображаться: 1.1 Список производителей товаров в из етой категории (в ...
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1) Пользователи блога должны иметь возможность редактировать страницы постов в блоге. Аналог wiki интегрированный в wordpress.
Требования к вики.
Редактирование поста
Добавление фото контента
Оповещение по еmailу цепочки редакторов
Наличие капча и анти спам механизмов
2) Ревизия php скрипта по обновлению контента блога.
3) Не корректное обновление RSS
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