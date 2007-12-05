Виртуальный офис Groupware (партнёрство)

Предлагаю участвовать в проекте

Суть проекта в создании виртуального офиса Groupware (CRM, почтовый клиент, общие документы, сайт,и т. д.) все это индивидуально для каждого заказчика.

Оплата-долевое участие

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Хотелось бы еще оговорить что я не являюсь заказчиком как таковым я ищу людей для сотрудничества с которыми хотелось бы решать проблемы начиная от выбора хостинга и его оплаты и до распределения прибыли :)