Исправить ошибки на сайте и добавить рубрики PHP

САЙТ http://autobel.by

слева надо отсортировать каталог марок в алфавитном порядке http://autobel.by/auto/search.php

добавить выбор марка http://autobel.by/auto/search.php

вынести быстрый поиск на главную

добавить необходимые разделы типа прицеп,скутер и его марки ,которых не хвотает.пример сайта (см. слева) http://av.by/public/index.php?event=3&category_id=1382

сделать как здесь http://av.by/public/index.php?event=3&category_id=1382 чтоб отображались картинки

при подаче объявления надо указать как правильно заполнять объем двигателя! Вот пример http://av.by/public/public.php так-же про цвет если нет в списке и марку,если нет в списке

сделать,чтоб был выбор при подаче объявмения и в USD и в Евро

изменить дополнительные пораметры на такие как здесь http://av.by/public/public.php

изменить текст,чтоб он шёл ни с лева на право,а сверху вниз http://autobel.by/auto/search.php также и при подаче объявления с марками

продлить срок размещения рекламы до 2 месяцев (Срок хранения в БД:)