Необходимо сделать меню (или дать готовый скрипт). Меню состоит из закладок, расположенных в один ряд горизонтально. При большом количестве закладок появляются стрелки справа и слева с помощью которых можно просматривать все закладки. Если закладок не очень много и они все вмещаются в строку, то срелки для прокрутки пропадают.

Рассмотрю как реализацию меню, так и идею по его реализации.