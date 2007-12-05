Скрипт landing

Нужно: сделать простой портальный дизайн, привязать его к Joomla, настроить несколько стандартных модулей Joomla. Научить этим пользоваться
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Описание скрипта:
Предположим сайт находиться: www.domain.com
Landing page 1: www.domain.com/landing1.php
Landing page 2: www.domain.com/landing2.php
Допусти есть сайт и 2 landing страницы с разной инфорацией. Трафик идет через эти две страницы.
Нужно сделать так, что если я попал на landing страницу 1 и с нее потом на сайт, то на самом сайте показываются одни ссылки (со спецпредложениями).
Если я попадаю на сайт с landing страницы 2, то на сайте показываются другие ссылки
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