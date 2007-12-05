Скрипт landing

Описание скрипта:

Предположим сайт находиться: www.domain.com

Landing page 1: www.domain.com/landing1.php

Landing page 2: www.domain.com/landing2.php

Допусти есть сайт и 2 landing страницы с разной инфорацией. Трафик идет через эти две страницы.

Нужно сделать так, что если я попал на landing страницу 1 и с нее потом на сайт, то на самом сайте показываются одни ссылки (со спецпредложениями).

Если я попадаю на сайт с landing страницы 2, то на сайте показываются другие ссылки