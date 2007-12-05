Дополнительные модули по движок DataLife Engine

После его предложения(Здравствуйте. Сделаю качественно - 4 года с DLE работаю - 3 года пишу модули так что опыт есть. и сделаю всё меньше на много чем 2500 $ ICQ 3064836 жду) я сразу написал ему в аську он мне в ответ все сделаю быстро качественно и намного дешевле я подумал что то тут не так дал ему примеры реализаци модулей он посмотрел и опять сказал все сделаю безпроблем но за 2500$ первая его лож вышла Ладно говорю ему точно все 6 модулей сделаешь он говорит да точно я ему в ответ так ты возми и посмотри примеры а то может потом скажешь я не смогу сделать он сказал что все я уже на 70 процентов написал мод фото я сильно удевился и знал что это вторая лож В итоге сегоня списались он мне говорит мод фото делать не буду давай тот простой мод сделаю и ты мне заплатишь 500$ я говорю ему еще одна твоя ложь? то что ты ничего реально не можешь написать а говоришь больше. Он мне в ответ ты чего я крутой кодер и написал банку программу и т д Вобщем НЕКОМУ НЕ СОВЕТУЮ С НИМ РАБОТАТЬ! ТАК КАК ОН ЛЖИВЫЙ ЧЕЛОВЕК И НИЧЕГО РЕАЛЬНО НЕ УМЕЕТ ДЕЛАТЬ!!! ВЫ ПРОСТО ПОТРАТИТЕ ВРЕМЯ И ВСЕ!!!!