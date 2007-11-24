Настроить Drupal.

Необходимо настроить CMS Drupal 5.4. Здесь примерный список, все подробности при личной переписке. Все X тоже обсуждать надо.

Требуются возможности:

- каждый пользователь с рейтингом больше Х может постить в различные блоги

- учет рейтинга у пользователей

- рейтинг за комментарии

- пользователь с рейтингом больше X может создать новый блог

- на главной видно: последние записи во всех блогах, у которых (у записей) рейтинг не менее X, записи отсортированные по последнему комментарию в отдельном блоке слева, облако тегов.

В целом надо получить что-то очень похожее на

http://www.habr.ru , но с немного меньшим функционалом и особенностями.

Пожалуйста, указывайте ориентировочную стоимость выполнения и срок. Задавайте вопросы в личку.