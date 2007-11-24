Парсер

$100
Веб-программированиеЗакрыт13 заявок239 просмотров
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Perl only

Задача забрать информацию с сайта, положить ее в базу, далее полученную информацию проверить на другом сайте, полученную информацию вывести в виде хтмл таблицы.

16 лет назад
ausadam
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
sda25
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
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