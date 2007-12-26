Админка для сайта, тематика - ЭКСТРИМ. Многоуровневое меню, возможность создавать произвольную структуру - новые разделы, подразделы. Новости с архивом. Фотоальбом. Для каждого создаваемого раздела возможность установки уникальной картинки в шапку, чтобы подчеркунть тематику раздела, пейнбол - пейнбол, сплав по реке - река бурлящая и т.д. Оставляйте конкретные предложения со сроком и ценой.

P.S.

Не пишите предложения за 800$, сами же понимаете, что тогда можно купить битрих (ну как вариант :) )