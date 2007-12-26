Админка для сайта, тематика - экстрим

$500
Веб-программированиеЗавершен12 заявок237 просмотров
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Админка для сайта, тематика - ЭКСТРИМ. Многоуровневое меню, возможность создавать произвольную структуру - новые разделы, подразделы. Новости с архивом. Фотоальбом. Для каждого создаваемого раздела возможность установки уникальной картинки в шапку, чтобы подчеркунть тематику раздела, пейнбол - пейнбол, сплав по реке - река бурлящая и т.д. Оставляйте конкретные предложения со сроком и ценой.

P.S.

Не пишите предложения за 800$, сами же понимаете, что тогда можно купить битрих (ну как вариант :) )

16 лет назад
gomer66
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
4912
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
22 отзыва
16 лет назад
$589
7 дней
3 раз работаю с Виталием, как и прежде - все отлично, вежливо, точно в срок. Наверное последний отзыв, будем работать на постоянной основе. Всем рекомендую.
Работаю с заказчиком уже третий раз. Сработали хорошо. Человек хороший, понимающий.
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