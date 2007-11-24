Задание для программиста

Есть модуль, который находится по адресу: _http://4dle.ru/2007/11/24/vosproizvedenie_video_fljesh_i_audio_fajjlov_zagruzhennykh_na_vash_sajjt.html Так вот этот модуль берет при показе видео прямую ссылку, тоесть: $config['http_home_url'].'uploads/files/'.$row['onserver'] надо сделать так чтобы он брал ссылку вида: $config['http_home_url']}engine/download.php?id={$row['id'] тоесть такуюже ссылку как и при обычном скачивании (кто поставит ...