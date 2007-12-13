Сверстать PSD и поставить сайт на Wordpress

$150
Веб-программированиеЗавершен4 заявки242 просмотра
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Требуется разработать сайт на движке Вордпресс. Помимо блога на сайте несколько страниц с возможностью редактировать контент и две формы, отправляемые на e-mail.

Время на разработку: 8 дней.

Установка движка на сервер – силами разработчика.

Есть 9 страниц в PSD. Их нужно заверстать и поставить на движок. По большей части они похожи, но немного различаются внешне и по функциональности.

Прочитать о функциональности сайта можно в приложенном ТЗ.

WordPressСайт на WordPress
16 лет назад
dikovina
39 летГермания
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
GFranco
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
$150
Осталась довольна нашей совместной работой. Сдали проект вовремя, благодаря высокой скорости и качеству работы программиста. Рекомендую всем - на мой взгляд, ответственный человек, делает все на совесть. Юля Сырых, арт-директор дизайн-группы "Диковина"
Было приятно вместе поработать. Остался доволен сотрудничеством.
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