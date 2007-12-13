Сверстать PSD и поставить сайт на Wordpress

Требуется разработать сайт на движке Вордпресс. Помимо блога на сайте несколько страниц с возможностью редактировать контент и две формы, отправляемые на e-mail.

Время на разработку: 8 дней.

Установка движка на сервер – силами разработчика.

Есть 9 страниц в PSD. Их нужно заверстать и поставить на движок. По большей части они похожи, но немного различаются внешне и по функциональности.

Прочитать о функциональности сайта можно в приложенном ТЗ.