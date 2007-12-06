Нужен простой скрипт

Необходимо настроить CMS Drupal 5.4. Здесь примерный список, все подробности при личной переписке. Все X тоже обсуждать надо. Требуются возможности: - каждый пользователь с рейтингом больше Х может постить в различные блоги - учет рейтинга у пользователей - рейтинг ...