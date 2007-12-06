Нужен простой скрипт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка125 просмотров
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на входе файл с сылками

они через page2rss.com превращаются в rss

на выходе файл с каналами rss

если по каким то причинам page2rss.com не превращает ссылку в rss то в выходном файле остается старая ссылка с пометкой ошибка

прошу сразу указывать стоимость

16 лет назад
prostorspb
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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