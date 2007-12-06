Сайт на Django

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно переписать сайт на Django согласно ТЗ.

Если коротко, то сайт - бронированию номеров в отеле.

По сути нужно закончить разработку сайта т.к. некоторый функционал уже реализован.

Django
16 лет назад
itluxtechno
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
  • Похожие заказы

  • Админка для сайта, тематика - экстрим

    $500

    Админка для сайта, тематика - ЭКСТРИМ. Многоуровневое меню, возможность создавать произвольную структуру - новые разделы, подразделы. Новости с архивом. Фотоальбом. Для каждого создаваемого раздела возможность установки уникальной картинки в шапку, чтобы подчеркунть тематику раздела, пейнбол ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен простой скрипт

    на входе файл с сылками они через page2rss.com превращаются в rss на выходе файл с каналами rss если по каким то причинам page2rss.com не превращает ссылку в rss то в выходном файле остается ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Задание для программиста

    Требуется серверный программист для следующей работы: - написание нескольких протоколов нескольких азартных игр. - доработка нескольких протоколов уже существующих игр - подключение нескольких платежным систем - подключение разработанных игр к серверу казино. Необходим именно человек который имеет опыт и хорошо ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание сайта на основе CMS Made simple

    $2500

    Требуется опытный программист для создания веб сайта на основе CMS Made Simple и Google Maps. Знание PHP, MySQL, JavaScript и Google Maps API и английстого языка хотя бы технического обязательно! Работа срочная c полной загрузкой на 3-4 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Настроить Drupal.

    Необходимо настроить CMS Drupal 5.4. Здесь примерный список, все подробности при личной переписке. Все X тоже обсуждать надо. Требуются возможности: - каждый пользователь с рейтингом больше Х может постить в различные блоги - учет рейтинга у пользователей - рейтинг ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка php кода

    Есть раззенденные файлы Необходимо подправить код в этих файлах, чтобы срипт нормально функционировал. Всего 11 php-файлов, которые требуют правки.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад