Модуль Joomla

Необходимо разработать простой модуль для VirtueMart который выводит на страницу список всех категорий со всеми товарами. При этом Категории не являлись бы ссылками, а сами товары- полноценными ссылками на их описание с кнопкой «заказать»

За примером пишите в ICQ 113247639 (любое время)