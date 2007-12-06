Программы для сайта винити

Необходимы:

1. Административная часть.

1.1. Есть свои требования.

2. Форма регистрации.

2.1. Есть свои требования.

3. Вход в персональную часть.

3.1. Есть свои требования.

4. База данных.

4.1. Есть свои требования.

5. Текстовый и графический редактор ( возможно шаблонно ).

5.1. Есть свои требования.

6. Почта ( 1-й этап и 2-й этап ) .

6.1. Есть свои требования.

7. Счетчик общий и по разделам.

7.1. Есть свои требования.

8. Статистика общая и по разделам.

8.1. Есть свои требования.

Все перечисленные пункты взаимодействуют между собой. К каждому из пунктов есть свои требования. Требования изложу при переписке.

Заинтересованных в портфолио + бонусы приглашаю принять участие в создании такого пакета программ.

За успешное выполнение и не растянутые сроки;- высокая вероятность поощрительных.