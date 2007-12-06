Скрипт для работы с текстом

Есть тестовые блоки в которые буква русские буквы а заменены на английскую и т.п. Например с слове эротике буквы р русская заменена на P англ, о русская на O англ и т.п. Надо написать скрипит который будет испровлять подобную гадость или рассказать как средствами виндовс можно решить такую проблему.