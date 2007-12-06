Скрипт для работы с текстом

$5
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок285 просмотров
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Есть тестовые блоки в которые буква русские буквы а заменены на английскую и т.п. Например с слове эротике буквы р русская заменена на P англ, о русская на O англ и т.п. Надо написать скрипит который будет испровлять подобную гадость или рассказать как средствами виндовс можно решить такую проблему.

16 лет назад
ultrabait
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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