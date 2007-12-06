Удалить все содержимое сервера.

Простая cms на файлах + простая админка все имена те урлы должны быть возможность прописывать прямо в админке, допустим надо раздел пишу "news" а скрипт автоматом запишет что есть раздел news и выведет его /news/ . При ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно удалить все html страницы с 10 аккаунтов.
Суммарное количество страниц около 0,5 млн.
Или написать скрипт, который сам удалит или удалить вручную через фтп.
Самому удалять страницы через фтп мне не выгодно, так как плачу за каждый мегабайт. Поэтому основное требование к скрипту: не должен использоваться мой интернет-трафик (не входящий, ни исходящий).
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