Исправить ошибку в шаблоне DLE

Нужно удалить все html страницы с 10 аккаунтов. Суммарное количество страниц около 0,5 млн. Или написать скрипт, который сам удалит или удалить вручную через фтп. Самому удалять страницы через фтп мне не выгодно, так как плачу за каждый ...